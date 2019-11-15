憧憬中美貿易協議好事近　歐股開市上揚

市場憧憬中美接近達成首階段貿易協議，歐洲3大指數開市上揚。英國富時100指數報7,324點，升31點或0.43%；德國DAX指數報13,246點，升66點或0.51%；法國CAC指數報5,935點，升34點或0.58%。

外國傳媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛周四(14日)表示，美國已接近與中國達成貿易協議，並與中方有極具建設性的討論，形容目前氣氛非常好。

報道指出，較早前中國表示，正與美國深入討論有關首階段貿易協議的關稅等相關事宜。中國商務部發言人高峰表示，北京願意與美方合作，為首階段貿易協議創造良好條件，而關稅撤銷的程度，將反映該協議的重要性。

另外，中國海關也宣布，取消自美國進口家禽肉品的禁令。

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