【fb直播】港股下周會點走？

美國有官員指，中美首階段貿易談判進入最後階段，港股急跌4日後，周五(15日)稍為回穩，恒指高開逾200點，但開市不久升幅收窄。惟本港局勢仍然動盪未息，今日一彈只是超賣反彈？下周港股亦未能樂觀？

本地股連跌多日後亦見喘穩，部分地產股及本地銀行股見反彈，彈一彈就應該快手沽？

阿里巴巴開始招股，一手入場費約18,989.45，消息指，股份於在國際配售首日已錄足額認購，反應似乎幾熱烈，心郁郁又怕個市唔就，問問專家抽唔抽得過？

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