【市後重點睇】歐股及道指期貨上揚 恒指獨憔悴
2019年11月15日 16:32
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●反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數報98.06；圓匯處108.53；歐元兌美元報1.1016；鎊匯報1.2877。港匯報7.8288。離岸人民幣(CNH)企7.01水平。金價徘徊每安士1,464美元，布蘭特期油報每桶62.47美元，紐約期油受制於每桶56.96美元。道指期貨升86點。
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