【旅業蕭條】半島酒店可出租客房收入大跌近半
2019年11月15日 16:44
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大酒店(00045)公布，尖沙咀半島酒店今年第3季香港平均可出租客房收入1,692港元，較去年同期的3,148元大跌46%，較今年第2季的3,292元更大挫48%。期內出租率僅35%，相比去年同期為57%，上季為61%。
香港上海大酒店董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，集團於今年第3季的營運表現反映了香港在過去多個月的嚴峻營商環境。因香港持續發生的示威活動，導致訪港旅客大幅下降的關係，集團旗下與旅遊業息息相關的業務，包括香港半島酒店、山頂纜車和山頂凌霄閣所受到的負面影響尤爲顯著。惟可幸本集團擁有均衡的國際性資產組合，而在香港的豪華住宅以及商用物業的市場暫時未有受到重大影響。
不過，現時示威活動未有平息的迹象，在2019年餘下的時間以及往後的日子，仍難以評估情況會對集團業務造成的實質影響。
他就每一位員工在這艱難時刻仍表現忠誠和辛勤的工作，予以充分肯定和感謝。
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