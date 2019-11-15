【零售浩劫】奢侈品牌警告港難保瑞士錶出口龍頭地位

外國傳媒報道，奢侈鐘錶品牌沛納海(Officine Panerai)行政總裁Jean-Marc Pontroué表示，隨着其他地區增長加速，香港保持了十年的瑞士手錶最大出口市場地位將不保。

他稱，香港勢將讓位給美國和中國內地。沛納海隸屬於瑞士奢侈品公司歷峰集團。隨着抗議活動持續數月，香港的旅遊業受重挫。

他說：「儘管香港擁有數量眾多且稠密的人口，以及數百萬遊客，但難以預見其能長期保持這領導地位，某些市場的潛力已達到頂峰。當然，中國將繼續增長，美國亦將繼續增長。」

香港之前穩坐瑞士手錶銷售頭把交椅，主要歸功於其購物天堂地位，沒有消費稅，加上異國情調的生活方式和數不清的奢侈品專賣店，這座城市已成為全球購物者的「聖地」。此外，由於香港接鄰中國內地，因此很容易迎入渴望大買奢侈品的中國富裕消費者。

手錶生產商是香港暴力抗議和中美貿易戰之衝擊的最大受害者之一，香港經濟也已被推入衰退。隨着旅遊業受到重創，9月珠寶、鐘錶的銷售額下降了41%。9月瑞士對香港的手錶出口下降了4.6%，使得美國當月超越香港，成為了最大出口市場。

Pontroué說，當前的紛擾對沛納海在香港業務產生了重大影響，但衝擊被中國內地和鄰國的需求升溫所抵銷。他說：「人們正在改變出行習慣、去往新的目的地，我們在中國內地、南韓、日本和新加坡的業務大增，幾乎正在100%地彌補香港之失。」

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