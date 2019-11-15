中港互聯互通5周年　近萬億元「北水」淨買港股

滬港通周日(17日)即將迎來5周年，香港交易所周五(15日)公布過去5年中港股票市場互聯互通機制的主要交易數據。

截至今年10月31日，北向的滬股通和深股通累計成交174,110億元人民幣(下同)，累計8,600億元淨流入內地股票市場。香港和海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元，激增至12,212億元。

截至今年10月31日，南向港股通(包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通)5年累計成交87,480億港元，累計9,870億港元內地資金淨流入港股。內地投資者透過港股通投資港股的持股總額持續攀升， 由2014年底的131億港元，增至9,995億港元。

港交所行政總裁李小加表示，自開通以來，滬港通和深港通不斷贏得市場青睞，它們以最小的制度成本，帶來了最大的市場成效，為世界開創了全新的資本市場雙向開放模式。滬深港通不但幫助中國投資者進行多元化的海外資產配置，也方便了國際投資者透過可靠、高效、便利的渠道投資内地市場。受此啟發的債券通也在2017年成功推出。

他又指，過去5年，滬深港通為兩地市場都帶來了積極而深刻的變化。未來將繼續與監管機構和內地同業共同努力，讓互聯互通機制越來越方便、投資體驗愈來愈好，繼續為兩地市場創造共贏。

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