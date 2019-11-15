炸彈更大！全球債務飆至250萬億美元　最高危國家是...

外國傳媒報道，總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會(IIF)發表最新報告，警告全球債務在今年上半年已飆升至超過250萬億美元的歷史新高，主要由中國及美國帶動。

報告指出，今年上半年全球債務增加了7.5萬億美元，使總額高達250.9萬億美元，預計今年全年「埋單」將超過255萬億美元。其中，中國及美國佔據了新增債務的60%以上，新興市場的債務亦飆至71.4萬億美元的新紀錄，佔經濟總量達220%，遠超國際的140%「警戒線」。

報告又指，意大利及黎巴嫩的政府債務已達高水平；阿根廷、巴西、南非，以及希臘的債務增長迅速，令它們很難再透過財政政策刺激經濟，即政府再救市的能力大降。

事實上，另一全球機構國際貨幣基金組織(IMF)上月已警告，全球近40%、總值達19萬億美元的企業債位處主要經濟體，例如美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利，以及西班牙，一旦爆煲，全球經濟勢跟隨崩潰，後果不堪設想。

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