樓價UPDATES：屯門豐連買家「無樓睇」照入市

市民置業需求強勁，屯門豐連一個「無樓睇」開放式單位，買家只參考相片及同類單位，即以428萬港元入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔嘉薈軒中層15室，實用面積344方呎，開放式間隔，以每月租金2萬元獲承租，實用呎租58.1元。

●鴨脷洲深灣軒3座高層F室，實用面積511方呎，兩房間隔，成交價約940萬元，實用呎價18,395元。

●北角港運城1座高層D室，實用面積756方呎，三房套房間隔，原開價1,600萬元，減價44萬元，以1,556萬元沽出，實用呎價20,582元。

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九龍區

●大角咀柏豐28高層A室，實用面積459方呎，兩房間隔，放租3個月，減租3,300元，成交月租1.75萬元，實用呎租38.1元。

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新界區

●屯門豐連2座高層G室，實用面積275方呎，開放式間隔，以428萬元成交，實用呎價15,564元，單位3年升值約150萬元。

●沙田溱岸8號3座低層E室，實用面積509方呎，兩房間隔，以1,035萬元易手，實用呎價20,334元。

●馬鞍山迎海‧星灣御23座低層E室，實用面積497方呎，兩房間隔，原叫價約760萬元，減至743萬元成交，實用呎價14,950元。

●馬鞍山雅濤居2座低層A室，實用面積779方呎，三房套房間隔，叫價約1,080萬元，減價100萬元，以980萬元成交，實用呎價12,580元。

●上水御皇庭2座高層H室，實用面積372方呎，兩房間隔，以515萬元獲承接，實用呎價13,844元。

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