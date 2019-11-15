美股大淡友響警：3大另類指標預示衰退近了

外國傳媒報道，一向是美股大淡友的Gluskin Sheff首席經濟師David Rosenberg近日警告，隨着美國總統特朗普陷入彈劾調查，加上香港局勢更亂、英國脫歐不明朗，以及南美洲的民粹主義升溫，均令環球金融市場更危危乎。

他說：「所有經濟風險都仍然預示朝向下跌，很多人都似乎忽略了美國聯儲局地區銀行下調了經濟增長預測，例如阿特蘭大聯儲銀行料今年第4季美國實質經濟增長僅1%；紐約聯儲銀行更估計0.7%。」

他又列舉了3大值得關注的「另類指標」。首先是由經合組織(OECD)發布的領先指標，自2017年11月起，該指標每月僅維持低增長或下跌。

其次是由全美獨立企业聯合會(NFIB)發表的美國小型企業營商情緒調查，雖然今年10月稍為改善，但仍低於過去12個月平均線，而且距離去年8月創下的高位仍有一段距離。如果這是股市指標的話，會是「沽貨」信號。

最後是紐約聯儲銀行發表的領先通脹指數，更反映目前通脹放緩程度似2000年及2007年經濟陷入衰退之前。

因此，他認為，目前市場人士的風險胃納大增，推高資產價格，而他則會趁市場拋售避險資產(例如債務)的時候接貨！

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