【急速惡化】香港豪宅指數第3季跌1.3%

全球經濟前景不明朗，拖累各地主要城市豪宅價格走勢。據國際房地產顧問萊坊最新公布資料，截至今年第3季，全球45個主要城市的豪宅售價指數升幅，按年同期僅有約1.1%，為2009年後最少；香港豪宅指數則較按年下跌1.3%，按季低0.5%。

據最新發布資料，全球共有11個城市的豪宅售價指數下跌，跌幅最勁為南韓首爾，按年跌幅高達12.9%，其次為加拿大溫哥華，按年急跌10.2%。美國紐約及英國倫敦走勢亦欠理想，分別較2018年同期低4.4%及3.9%。

萊坊認為，現時整體市場受多項不利因素影響，包括全球經濟增長放緩、中美貿易戰，以及香港政治局面緊張與英國脫歐等，都打擊豪宅買家的入市意欲。

外媒引述分析師指出，全球各個主要城市如倫敦、紐約及香港等地，目前正在失去作為國際投資者資金停泊的「避風港」地位。同時，中國內地買家的海外投資活動，亦受到資金管制而減慢，預計上述城市未能避過樓價下行的局面。分析又稱，該批城市的豪宅物業供應已屬過多，惟大眾可負擔的中小型單位卻供不應求，而且短缺情況正在惡化。

以下為截至今年第3季，全球部分豪宅樓價下跌的城市：

城市●按年變幅●按季變幅

●首爾：按年跌12.9%；按季跌1.5%

●溫哥華：按年跌10.2%；按季跌1.1%

●紐約：按年跌4.4%；按季跌1.4%

●倫敦：按年跌3.9%；按季跌0.4%

●上海：按年跌3.7%；按季跌0.6%

●香港：按年跌1.3%；按季跌0.5%

－－－－－－