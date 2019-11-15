【急速惡化】港面臨「三重困境」　今季經濟料縮4%

香港社會動盪嚴重拖累香港經濟表現，外媒報道，隨着香港亂局不休，以及各方暴力衝突加劇，第4季香港經濟將受重創，料今季經濟增長按年下跌4%，全年經濟則收縮1.5%。

彭博經濟師表示，原預期香港今年全年經濟輕微增長0.1%，然而，香港社會局勢進一步惡化，經濟陷入衰退的風險將加劇，意味第4季大幅倒退的表現勢拖累全年增長，而明年經濟情形亦不容樂觀，經濟師預計增速將進一步萎縮。

最新數據顯示，目前金融、貿易與物流、旅遊、生產服務業的香港4大支柱產業，增長均見疲弱，儘管港府推出措施減慢經濟下行壓力，惟市場普遍認為，近月推出的中長期計劃，以及短期財政刺激措施，均不足以重振經濟或恢復市場信心。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，香港目前面臨「三重困境」，包括內地經濟增長放緩、中美貿易戰帶來不確定性，以及香港社會緊張局勢升級，尤其社會局勢不穩及政府缺乏財政刺激，使香港經濟面對更大下行風險，直言港府已錯失公布財政刺激措施的良機，而過去的措施亦僅佔經濟增長0.7%，形容在目前艱難環境猶如杯水車薪。

她補充，社會消費及生產力下降勢帶來連鎖效應，例如失業率上升，商業情緒惡化亦意味企業對投資採取觀望態度，將加劇商業活動的壓力，對經濟增長無疑形成「惡性循環」，認為香港經濟前景不容樂觀。

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