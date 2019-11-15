【深度解構】港「三重困境」惡性循環　勢將告別「繁華」？

香港社會動盪不但嚴重拖累經濟，更殃及引以為傲的國際優勢，恐一去不復返！法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞更表示，香港目前面臨「三重困境」，並陷入惡性循環。

【三重困境 內鬥最慘】

艾西亞稱，「三重困境」包括內地經濟增長放緩、中美貿易戰帶來不確定性，以及香港社會緊張局勢升級，尤其社會局勢不穩及政府缺乏財政刺激，使香港經濟面對更大下行風險，直言港府已錯失公布財政刺激措施的良機，而過去的措施亦僅佔經濟增長0.7%，形容在目前艱難環境猶如杯水車薪。

她補充，社會消費及生產力下降勢帶來連鎖效應，例如失業率上升，商業情緒惡化亦意味企業對投資採取觀望態度，將加劇商業活動的壓力，對經濟增長無疑形成「惡性循環」，認為香港經濟前景不容樂觀。

【「豪華鐘錶」市場龍頭地位難保】

奢侈鐘錶品牌沛納海(Officine Panerai)行政總裁Jean-Marc Pontroué表示，隨着其他地區增長加速，香港保持了十年的瑞士手錶最大出口市場地位將不保，勢讓位給美國和中國內地。沛納海隸屬於瑞士奢侈品公司歷峰集團。

香港之前穩坐瑞士手錶銷售頭把交椅，主要歸功於其購物天堂地位，沒有消費稅，加上異國情調的生活方式和數不清的奢侈品專賣店，這座城市已成為全球購物者的「聖地」。此外，由於香港接鄰中國內地，因此很容易迎入渴望大買奢侈品的中國富裕消費者。

他說：「儘管香港擁有數量眾多且稠密的人口，以及數百萬遊客，但難以預見其能長期保持這領導地位，某些市場的潛力已達到頂峰。當然，中國將繼續增長，美國亦將繼續增長。」

Pontroué稱，當前的紛擾對沛納海在香港業務產生了重大影響，但衝擊被中國內地和鄰國的需求升溫所抵銷。他說：「人們正在改變出行習慣、去往新的目的地，我們在中國內地、南韓、日本和新加坡的業務大增，幾乎正在100%地彌補香港之失。」

【「豪華住宅」前景暗淡】

國際房地產顧問萊坊周五最新公布資料，截至今年第3季，全球45個主要城市的豪宅售價指數升幅，按年同期僅有約1.1%，為2009年後最少；香港豪宅指數則較按年下跌1.3%，按季低0.5%。

據最新發布資料，全球共有11個城市的豪宅售價指數下跌，跌幅最勁為南韓首爾，按年跌幅高達12.9%，其次為加拿大溫哥華，按年急跌10.2%。美國紐約及英國倫敦走勢亦欠理想，分別較2018年同期低4.4%及3.9%。

萊坊認為，現時整體市場受多項不利因素影響，包括全球經濟增長放緩、中美貿易戰，以及香港政治局面緊張與英國脫歐等，都打擊豪宅買家的入市意欲。

外媒引述分析師指出，全球各個主要城市如倫敦、紐約及香港等地，目前正在失去作為國際投資者資金停泊的「避風港」地位。同時，中國內地買家的海外投資活動，亦受到資金管制而減慢，預計上述城市未能避過樓價下行的局面。分析又稱，該批城市的豪宅物業供應已屬過多，惟大眾可負擔的中小型單位卻供不應求，而且短缺情況正在惡化。

【「豪華酒店」入住率僅35%】

香港上海大酒店董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，集團於今年第3季的營運表現反映了香港在過去多個月的嚴峻營商環境。因香港持續發生的示威活動，導致訪港旅客大幅下降的關係，集團旗下與旅遊業息息相關的業務，包括香港半島酒店、山頂纜車和山頂凌霄閣所受到的負面影響尤爲顯著。惟可幸本集團擁有均衡的國際性資產組合，而在香港的豪華住宅以及商用物業的市場暫時未有受到重大影響。

【Burberry也受累】

另外，英國奢侈品牌Burberry周四(14日)亦披露，在港銷量受香港局勢打擊，今年上半年銷售額跌幅達雙位數，使香港12家門市價值減少1,400萬英鎊，上半年基本營業利潤下滑4%。

該公司首席營運官兼財務官Julie Brown表示，香港市場佔Burberry總銷售額的比率，已從8%降至5%，希望業主能減租。

值得留意的是，隨着香港動盪持續，Burberry在包括中國內地、南韓等其他地區的銷售有所增長，部分原因是本來在香港購買Burberry產品的高消費一族，轉而在其他地區購買。

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