東方航空10月客運運力增9%
2019年11月15日 19:41
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中國東方航空(00670)公布，10月客運運力投入按年上升9.28%，其中內地、國際航線客運運力投入分別按年上升9.44%、10.62%，地區航線客運運力投入按年下降11.96%；旅客周轉量按年上升7.91%，其中內地、國際航線旅客周轉量分別按年上升8.19%、9.85%，地區航線旅客周轉量按年下降22.74%，主要是受香港局勢影響，旅客需求減少，以及公司調減香港航線運力所致；客座率為80.82%，按年下降1.02百分點，其中內地、國際和地區航線客座率分別按年下降0.97、0.54和9.87個百分點。
貨運方面，公司貨運業務僅為隨客機運行的腹艙載貨，且該業務已交由公司控股股東下屬附屬公司承包經營。2019年10月貨郵載運量按年上升10.08%。
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