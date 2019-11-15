大戶手影：大鱷重倉阿里　股神減持Apple

美股第三季走勢反覆，並反映在對沖基金及其他投資「大孖沙」的投資持倉上，尤其對科技股。而股神巴菲特披露，其投資旗艦巴郡上季輕微減持蘋果公司(Apple Inc.)。

由著名對沖基金經理Chase Coleman領軍的老虎基金繼續押重科技股，第三季額外買入225萬股社交媒體Facebook，持倉增加25%，亦輕微增持網絡電視Netflix。他更大手增持阿里巴巴79%，或350萬股，截至九月底止市值13億美元。此外，老虎基金亦買入兩隻新股─通訊平台Slack及人造肉生產商Beyond Meat，分別約值2,800萬及2,600萬美元，惟這兩隻股份自今季以來，股價均進一步下挫。

「國際大鱷」索羅斯上季買入新上市的健身設備初創企業Peloton，涉158萬股，市值3,950萬美元，相當於3.6%股權。與此同時，他悉售迪士尼31.5萬股，約值4,400萬美元，錯過近日視頻串流平台Disney+推出後的升浪。

儘管Netflix股價上季大冧27%，但仍不乏捧場客，包括對沖基金Maverick Capital及D1 Capital Partners。另邊廂，投資名宿德魯肯米勒上季沽清手上Uber股份，涉250萬股，但同時首次購入電商Shopify。

至於巴郡上季在Apple的持倉下降0.3%股份至2.488億股，相當於5.5%股權，截至九月底止市值557億美元。期內在富國銀行及煉油商Phillips 66的持倉亦分別降低7.7%及6.7%，至約值191億及5.307億美元。

另一方面，巴菲特首次買入家居裝修用品零售商RH，達121萬股，相當於6.5%股權，截至上季底止市值2.063億美元。此外，他亦首次披露持有西方石油(Occidental Oil)，持有747萬股，市值3.321億美元，並成為首廿大股東之一。不過，未悉有關股份是否直接買入，抑或是之前購入該公司100億美元優先股所派發的股息。

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