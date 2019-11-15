全球經貿戰：勿瞓身買股！中美資本戰恐一觸即發

外國傳媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)近日表示，中美貿易戰除了包括科技、地緣政治等競爭外，已衍生資本戰，如何應對將會決定美國的未來。

他警告，中美資本戰現象愈來愈明顯，因美國國會正不斷向美國大型退休基金與投資基金施壓，限制基金投資中國公司。他期望雙方能「雙贏」，而非因資本戰導致「雙輸」。

報道指出，美國政府公務員退休基金董事會周四(14日)表示，將允許旗下退休金基金，投資包括中國公司在內的國際指數。

美國國會議員盧比奧就此譴責，將美國政府公務員退休基金投資中國，等同將美國軍人與公務員的儲蓄，轉移給中國政府。

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