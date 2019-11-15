告別全日無休！日本Family Mart容許非24小時營運
2019年11月15日 20:37
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日本全家便利店 (互聯網)
面對勞工不足，日本便利店逐漸告別「全日無休」的24小時營運模式。日本媒體報道，當地的Family Mart(全家)便利店，落實會與加盟店經營者修改合同，原則上容許加盟店縮短營業時間，不再「全日無休」，預計最快於明年3月實行。屆時全日本約1.6萬間加盟店，差不多全數都可以自行決定營業時間。
在日本，自從上世紀70年代出現便利店後，幾乎已成日本人生活的一部分，而24小時營運模式，亦令這個產業在當地以至海外能夠與大型超市分庭抗禮的一大元素。不過，長期而且結構性的勞工不足，已令經營者苦惱多時。
日本另一連鎖便利店7-11，早在10月份已正式允許部分分店縮短營業時間，並且全面檢討24小時營運模式，計劃放寬加盟店在經營時間方面的自由度。
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