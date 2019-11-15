全球經貿戰：中美好事近？美方證實周五再通電話

外國傳媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛較早前表示，中美圍繞第一階段貿易協議的談判已進入最後階段，雙方保持着密切定期溝通，周五(15日)還有一次電話會議安排。

美國商務部長威羅斯最新證實，兩國將於周五溝通。他說，雙方「極有可能」達成協議，並補充說「魔鬼藏在細節中，我們現在還剩下最後一些細節了。」

據悉，雙方最近幾天舉行了工作級別的視頻會議，討論的主要議題包括從中國採購豬肉和大豆等美國農產品的詳細信息和時間表，到美國總統特朗普要求中國打擊竊取知識產權行為的承諾。

消息指，美國要求中國拿出每年進口美國農產品多達500億美元的具體計劃，這點成為第一階段貿易協議談判的膠着點。中國重申其立場是：取消現有關稅是達成協議的前提。

－－－－－－