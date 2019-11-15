企業也貧富懸殊！美7科企佔全體商界逾四成現金
2019年11月15日 21:41
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(美聯社圖片)
貧富懸殊不只是人，企業也是！外國傳媒報道，評級機構穆迪近日發表報告指出，美國企業持有的現金雖然自2017年後逐漸下降，但科技巨企仍水頭充足，逾四成美國非金融企業的現金，就集中在7家科技巨企手中。
該機構估計，今年底前美國非金融企業持有的現金總額，將再減7.5%，跌落至1.55萬億美元，主因是管理層尋求先還債，並派息回饋股東。
不過，該機構估計，今年有7家科技巨企佔據41%的美國非金融企業現金，遠高於2009年底的17%，它們分別為蘋果公司、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook、思科，以及甲骨文，共持現金達6,380億美元。
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