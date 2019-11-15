【財經評論】北水神話瀕破滅　放眼國際方為本

滬港通成立五周年，被統稱為「北水」的滬、深「港股通」資金，南來的規模已大不如前。去年以來，在中美貿易戰的背景下，北水更曾出現淨流出情況，與市場期望存在落差，北水「神化」形象亦隨之破滅。事實上，香港作為一個國際金融中心，應放眼國際市場，過於倚賴單一市場的策略，有利亦自然有弊。

兩地股市互聯互通機制是香港、上海和深圳股票交易所的合作計劃，讓國際和內地投資者可以通過本地交易所的交易和結算系統，來買賣對方市場的證券。滬港通於2014年11月開通，至2016年底深港通相繼推出，至今共有超過兩千隻合資格股票供交易。

初期市場對於北水南來的刺激抱有很大期望，認為北水買貨，港股就會升。但隨着中國實施供給側改革、去槓桿、積極打貪和防走資，北水南來的規模每況愈下。繼而中美開打貿易戰，內地經濟增長持續放緩，北水轉趨淡靜。反觀隨着國際指數公司分段將A股納入，去年開始南水北上資金更一度多於北水南下。顯見5年過去，北水的「神化」形象，已回歸現實。

再看香港的證券業，累積北水流入以萬億元計，但大部分交易都是透過中資證券行進行，本地中小經紀難獲益。市場佔有率明顯歸邊，本地中小證券行難以與財雄勢大的中資和大型銀行競爭，致使本地經紀業萎縮，近兩年不少更選擇暫停營業甚至投降結業。可見，北水來港的效益並不全面。

此外，內地投資者主要押注的，往往是對那些熟悉的中國品牌公司，尤其是那些未有在內地上市、僅在香港上市中資企業，故其投資側重在一批中資股，與外資多隨指數比重來選股的投資取向不同。故見這5年，大量北水流入一些中資股，所謂「有供有求」，中資股市值佔港股比例已超過六成，港股與內地股市的關連度日增，但北水動向與指數關連性卻不大。

隨着明年內地金融業加強對外開放，大方向是外資可更容易直接參與A股買賣。香港的定位如何，值得關注。過去港股太過側重於吸引中資股來港上市和內地資金南來投資，五年過去，策略基本未有改變。展望未來，香港作為「國際金融中心」，宜藉此優勢強化法治和監管等金融市場基建，除服務中資外，更要積極吸引更多國際企業來港上市和國際資金參與，以多元化發展凸顯與內地市場的差異性，冀能重現昔日百花齊放的景象，始能找到立足之地。

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