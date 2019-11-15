夜市UPDATES：道指早段升逾百　港股夜期靠穩

中美貿易談判可能最快於周五(15日)有好消息公布，刺激美股早段上升，3大指數再創新高。道指最多升108點，高見27,889點；標指升10點，報3,107點；納指升37點，報8,516點。港股夜期亦靠穩，報26,342點，升62點，高水15點。

外國傳媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛較早前表示，中美圍繞第一階段貿易協議的談判已進入最後階段，雙方保持着密切定期溝通，周五(15日)還有一次電話會議安排。美國商務部長威羅斯亦證實，兩國將於周五溝通。他說，雙方「極有可能」達成協議，並補充說「魔鬼藏在細節中，我們現在還剩下最後一些細節了。」

不過，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)近日警告，中美資本戰現象愈來愈明顯，因美國國會正不斷向美國大型退休基金與投資基金施壓，限制基金投資中國公司。他期望雙方能「雙贏」，而非因資本戰導致「雙輸」。

外國媒體報道指，美國政府公務員退休基金董事會周四(14日)表示，將允許旗下退休金基金，投資包括中國公司在內的國際指數。美國國會議員盧比奧就此譴責，將美國政府公務員退休基金投資中國，等同將美國軍人與公務員的儲蓄，轉移給中國政府。

美國數據向好亦支持升市。該國10月份零售銷售升0.3%，好過預期的0.2%增幅，並扭轉9月份跌0.3%的劣勢。不過，期內扣除汽車的銷售增長只升0.2%，遜預期的0.4%升幅。由於消費佔據美國經濟增長比重達七成，故被視為「恐怖數據」，如今整體高於預期，反映美國經濟整體形勢仍看俏。

【22:33】市場憧憬中美就簽署首階段貿易協議取得突破，美股周五(15日)早段做好。道指高開99點，報27,881點；標指升12點，報3,109點；納指升46點，報8,525點。

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡披露首次買入家居裝修用品零售商RH，達121萬股，相當於6.5%股權，截至上季底止市值2.063億美元，消息刺激RH股價急升7.15%，至187.74美元。

其他企業消息方面，晶片生產商Nvidia第3季度純利倒退27%至8.99億美元，但經調整後每股盈利1.78美元，遠勝預期的每股1.58美元。不過，Nvidia預測今季收入只有約29.5億美元，略低預期，股價早段報211.1美元，升1.3%。

高級時裝網站Farfetch第3季收入顯著增加90%至2.555億美元，料第4季扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損介乎2,100萬至3,100萬美元，低過預期的3,180萬美元，刺激股價急升33%，至9.99美元。

另外，召車App公司Uber創辦人卡蘭尼克本周密密出貨，再沽610萬股，涉及金額1.64億美元，自上周股份解禁以來，累積套現7.11億美元。Uber股價早段報26.17美元，升0.69%。

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