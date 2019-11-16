國泰業務惡化　大行削盈測13%

該行表示，國泰客運收益率持續受壓，而且在近月以來香港示威衝突的打擊之下，看不到旅遊意欲和需求有回復迹象。中國內地航線以及高級客位需求有雙位數幅度的下跌，只有轉機機位業務稍好。另外，貨運收益率亦遜於去年同期。

瑞信又指出，國泰推出措施去緩減成本壓力，包括凍結招聘後勤員工和縮減地勤處理規模等。另外，油價下跌雖然可緩和公司的燃油對沖虧損，但新機隊所帶來的高折舊和財務費用又為成本添壓。而且，公司新收購的香港快運航空亦預期會有虧損。

大和亦發表研究報告指出，國泰8至10月機位預訂情況已差，但據截至11月8日的數據，疲弱的情況已延至11月。而過去幾日示威衝突升級，國泰管理層在分析員會議上對11月餘下日子的機位預訂看法變得保守。其中，短途機位較長途機位更受打擊，轉機機位乘客預計只得單位數幅度增長。

該行指出，國泰會在11月和12月減少航班，以削減運力6至7%，冀藉此同時節省降落、泊位、燃料等成本。而集團亦放慢擴張步伐，國泰和香港快運航空明年延遲接收4架新飛機，明年接收的新飛機僅17架，同期會有10架飛機退役。

報告內又提到，中國內地業務佔國泰整體業務原約10%，為該公司香港以外最重要的市場，可是在香港示威衝突發生以後，其內地業務目前已縮減至一成以下。

國泰股價周五逆市收跌近1%，報9.82元。

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