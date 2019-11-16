國泰業務惡化 大行削盈測13%
2019年11月16日 00:02
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瑞信發表報告下調國泰2019至2020財年盈利預測。
因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)，日前公布10月份客貨運量齊跌後，管理層與分析員會面，重申公司下半年的財務表現將較上半年惡化。瑞信更發表研究報告，將國泰2019至2020財年的每股盈利預測下調11至13%，以反映運載業務疲弱。
該行表示，國泰客運收益率持續受壓，而且在近月以來香港示威衝突的打擊之下，看不到旅遊意欲和需求有回復迹象。中國內地航線以及高級客位需求有雙位數幅度的下跌，只有轉機機位業務稍好。另外，貨運收益率亦遜於去年同期。
瑞信又指出，國泰推出措施去緩減成本壓力，包括凍結招聘後勤員工和縮減地勤處理規模等。另外，油價下跌雖然可緩和公司的燃油對沖虧損，但新機隊所帶來的高折舊和財務費用又為成本添壓。而且，公司新收購的香港快運航空亦預期會有虧損。
大和亦發表研究報告指出，國泰8至10月機位預訂情況已差，但據截至11月8日的數據，疲弱的情況已延至11月。而過去幾日示威衝突升級，國泰管理層在分析員會議上對11月餘下日子的機位預訂看法變得保守。其中，短途機位較長途機位更受打擊，轉機機位乘客預計只得單位數幅度增長。
該行指出，國泰會在11月和12月減少航班，以削減運力6至7%，冀藉此同時節省降落、泊位、燃料等成本。而集團亦放慢擴張步伐，國泰和香港快運航空明年延遲接收4架新飛機，明年接收的新飛機僅17架，同期會有10架飛機退役。
報告內又提到，中國內地業務佔國泰整體業務原約10%，為該公司香港以外最重要的市場，可是在香港示威衝突發生以後，其內地業務目前已縮減至一成以下。
國泰股價周五逆市收跌近1%，報9.82元。
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