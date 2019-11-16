東方日報B1：滬港通開啟5年　恒指僅升9%跑輸A股

明日(17日)為滬港通開通五周年，連同2016年12月初「通車」的深港通，「北水」截至本周五為止，合共淨買入約9,986億元香港股票。不過，恒生指數期內僅累漲2,239點或9.3%，國企指數更累跌336點或3.13%，反而滬綜指五年來累漲逾一成六，港股明顯跑輸上海股市。

國指周五開市上升93點，但已是全日最高位，收市倒跌2點，報10,424點，全周累挫457點或4.2%。港股總成交約621億元，沽空額約87億元，沽空比率約14%。

中投傲揚基金經理溫鋼城指，「北水」對港股有穩定作用，假如沒有港股通，港股成交會更低迷。他又說，近年港股不時在收市競價時段跌幅縮窄，以當前歐美資金投資港股意欲不振而言，相信這個時段買盤來自內地資金的機會較大。

交銀國際董事總經理洪灝認為，中港互聯互通機制實施以來，「北水」佔港股成交額比重愈來愈高，惟港股估值今年卻愈來愈低，H股相對A股的折讓依然明顯，可見其最大影響並非指數，而是令大型股及績優股「強者愈強」，主要集中在科技及內需股。

皓衹資本管理聯席投資總監尹希陽更表示，受到內地投資者青睞的板塊，很多時股價會炒至偏離基本因素的不合理水平，同意港股出現「A股化」。他又說，將一隻股票市值炒高至50億元「博獲納入互聯互通」，不少屬大戶「派貨」方法，投資者必須提防。

中國經濟有下行壓力，加上香港社會持續動盪不安，市場關注「北水」會否減少南下買港股。不過，洪灝說︰「港股估值真係好平，內地資金又唔係要即刻賺，關鍵係港股無催化劑炒上」。

溫鋼城亦指，即使「北水」明年不會「大水漫灌」，大舉撤出港股機會不大，因不少包括「國家隊」在內的機構投資者，願長線持有。

值得留意是，正當滬港通迎來五周年之際，中國證監會周五宣布全面推行「H股全流通」，符合條件的H股上市公司、計劃來港上市的H股公司可以申請，讓境外上市前由內地股東持有的內資股、公司在境外上市後在內地增發的內資股，以及境外股東持有的未上市流通股份，可於香港股市買賣。

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