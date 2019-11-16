美股3大指數收市破頂！道指升穿二萬八關

中美貿易談判可能最快於周五(15日)有好消息公布，刺激美國股市周五上漲，3大指數齊創收市新高。道指收報28,004點，升222點或0.8%，突破二萬八大關；標指收報3,120點，升23點或0.77%；納指收報8,540點，升61點或0.73%。

全星期計，道指、標指、納指分別累升1.17%、0.89%和0.77%。

外國傳媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛較早前表示，中美圍繞第一階段貿易協議的談判已進入最後階段，雙方保持着密切定期溝通，周五(15日)還有一次電話會議安排。

美國商務部長威羅斯亦證實，兩國將於周五溝通。他說，雙方「極有可能」達成協議，並補充說「魔鬼藏在細節中，我們現在還剩下最後一些細節了。」

不過，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)近日警告，中美資本戰現象愈來愈明顯，因美國國會正不斷向美國大型退休基金與投資基金施壓，限制基金投資中國公司。他期望雙方能「雙贏」，而非因資本戰導致「雙輸」。

外國媒體報道指，美國政府公務員退休基金董事會周四(14日)表示，將允許旗下退休金基金，投資包括中國公司在內的國際指數。美國國會議員盧比奧就此譴責，將美國政府公務員退休基金投資中國，等同將美國軍人與公務員的儲蓄，轉移給中國政府。

美國數據向好亦支持升市。該國10月份零售銷售升0.3%，好過預期的0.2%增幅，並扭轉9月份跌0.3%的劣勢。不過，期內扣除汽車的銷售增長只升0.2%，遜預期的0.4%升幅。由於消費佔據美國經濟增長比重達七成，故被視為「恐怖數據」，如今整體高於預期，反映美國經濟整體形勢仍看俏。

個股方面，高級時裝網站Farfetch第3季收入顯著增加90%至2.555億美元，刺激股價周五急升39.28%，收報9.67美元。

另外，召車App公司Uber創辦人卡蘭尼克本周密密出貨，再沽610萬股，涉及金額1.64億美元，自上周股份解禁以來，累積套現7.11億美元。Uber股價全日上漲2.96%，收報26.79美元。

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