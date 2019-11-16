騰訊傳組財團收購環球音樂股權

消息指，騰訊接觸了包括高瓴資本、新加坡基金GIC Pte在內的潛在投資者。知情人士表示，騰訊計劃牽頭收購10%的UMG股份，目標是在未來幾個月內落實收購。

另外知情人士稱，騰訊正考慮以大約10億歐元(約11億美元)債權融資來幫助實施收購，其餘收購資金可能會通過股權融資籌措。

Vivendi於8月宣布正在向騰訊洽售10%的UMG股份，對這家全球最大音樂公司的估值達300億歐元。騰訊將獲得以相同價格和條款額外收購10%股份的一年期超額認購選擇權。Vivendi還計劃向其他潛在合作夥伴出售一部分UMG的少數股權。

知情人士稱，尋找少數股權投資者聯手，可有助於分擔騰訊購買UMG最高20%股份的成本和風險。知情人士稱，談判仍在進行並可能破裂，因此尚未做出最終決定。

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