1周10大驚奇：冧市凶兆打孖上 最重要指標是...

2019年進入最後7個星期，回看《1周10大驚奇》引述的異象預言頗為準繩，除了3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日起再次看好之外，其餘時間均正確預測方向，尤其是7月27日警告，升市到7月30日為止，到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀！

雖然上周異象未見動搖，但已提到12月要小心，以目前情況來看，時間提早了，就在本周開始！大家不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、異象：股市乍現「兩大凶兆」】

雖然美股本周表現仍不錯，但納斯達克指數在周三(14日)同時出現了兩個凶兆，就是「興登堡凶兆」(Hindenburg Omen)及「鐵達尼症候群」(Titanic Syndrome)，預警大冧市可能近在眼前！

所謂「興登堡凶兆」，是一個賣出信號，即交易所創新高及創新低的股份佔全部總數逾2.8%，而創52周新低的股份數目比創52周新高的股份數目為多。

所謂「鐵達尼症候群」，是股市指創下歷史新高後7日內，交易所創52周新低的股份較創52周新高的股份為多。

納指上次出現這種現象是今年7月18日，並在7月18至26日期間，兩大凶兆6度同時出現。再對上一次是1999年底至2000年初、2007年夏季，以及2015年夏季。

SentimentTrader創辦人兼行政總裁Jason Goepfert指出，兩個凶兆同時出現，的確讓未來幾個月的美股走勢添憂。可幸的是，暫時只有周三出現過。

值得留意的是，上述信號在去年11月上旬於美股標指曾出現過，結果冧到聖誕節。

【2、異象：大戶持現金過低 往績冧市】

除了「興登堡凶兆」及「鐵達尼症候群」，美銀本周亦公布每月基金經理調查顯示，基金大戶所持的現金水平，已到了美國總統特朗普2016年11月贏得大選以來的低位，比例由5%跌至4.2%，原因是大戶急於冒險，該現金水平也創下2013年6月以來最低。

根據往績，股市恐短期內暴挫！因現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。

負責調查的美銀策略師Michael Hartnett表示，基金大戶對全球經濟增長的樂觀情緒，創下20年最高單月幅度，並創下近18個月高位。他因而警告：「好友又回來了，對全球經濟衰退的擔憂消散，並擔心錯過股市升浪，帶來了追逐風險的樂觀情緒。投資者應注意，現金持有量顯著下降，通常是逆勢沽貨信號，現階段不宜盲進。」

上述調查在11月1日至7日進行，訪問了230名基金經理，合共管理資產達5,740億美元。

【3、異象：全球「隱形大戶」看淡有股災】

「正牌」基金大戶樂觀，但「隱形大戶」憂慮！瑞銀全球財富管理本周公布，在今年8至10月、對超過3,400名擁有最少100萬美元(約780萬港元)可投資額度的全球投資者進行調查，結果顯示，全球55%富豪預期，明年股市將出現大跌，正為可能動盪的2020年做好避險準備。他們目前平均資產中，有25%是現金。

該行指出，地緣政治環境變化迅速，是全球投資者最關注的問題，他們認為全球互動與局勢動盪不安，超越了傳統基本因素，對投資組合產生明顯影響。

調查顯示，近80%受訪者認為，股市波動率可能會攀升；55%更預期，明年底前股市將出現大跌；60%正考慮進一步提高現金；62%計劃增加資產多元化。不過，調查亦顯示，近70%受訪者對未來10年投資回報持樂觀態度。

【4、全球最重要指標：中國PPI】

既然全球大冧市可能短期內發生，那麼，有甚麼指標必須注意？首先是中國的「死物價格指數」，即生產者物價指數(PPI)！

數據顯示，目前全球低通脹料短期內持續，主因是中國工廠成本及出貨價(即PPI)跌幅創2016年以來最勁。換言之，即使是聖誕節臨近，今年整體「死物」價格都難以大升，加上全球其他工廠要與中國競爭，都不敢大幅加價，繼而進入「跌價旋渦」，並可能會令中美貿易緊張局面加劇。

英國歐利盛SLJ資本(Eurizon SLJ Capital)分析員Stephen Jen及Joana Freire表示，中國正向全球輸出通縮，因中國的產量佔據一定的比重，加上本土需求疲弱及與美國打貿易戰，令貨品更傾向出口為主。因此，美國、歐洲、德國、日本、南韓的PPI亦隨之轉弱，即預示通脹不會急升。

由於內地上周六(9日)公布了10月PPI數據，是連跌4個月，意味全球通脹短期內難以急飆之餘，更恐帶來通縮壓力，情況就像2014至2016年，當年中國出口的貨品價格下跌，令環球央行要想辦法催谷通脹。即使到現時為止，日本、德國，以及美國也未能令通脹升至近2%的央行目標。

舉例來說，中國出口至日本的機械、金屬、衣物，以及化學品價格持續下跌，連帶美國、德國，以及南韓也是如此。

因此，除非看到中國PPI回升，否則全球貨幣寬鬆的環境會持續。要讓中國PPI回升，除了原材料要漲價外，中國國內需求回增也是重要因素。

【5、全球最重要指標：減關稅會有效？】

中國經濟指標當然要留意，但投資者要明白，一旦美國總統特朗普落實，分階段撤銷中國貨品關稅的話，會是好消息嗎？答案是「未必！」

本周有報道指，去年美國對中國加徵關稅，美國商人為避稅而囤貨，尤其是去年底聖誕假期前，讓美國最大港口區洛杉磯港貨運量創新高，但洛杉磯港高層如今表示，今年幾乎沒有此現象，因「爆倉」了，去年的貨仍未被完全消化。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，其第4季前景極度疲弱，因港口庫存下滑速度不夠快，未如去年第3及4季般進口上升，進口商亦似乎不願囤貨。他又稱，洛杉磯港10月進出口皆跌約19%，並預測11月續跌10%，12月看起來也很疲弱。

值得留意的是，去年洛杉磯港處理近3,000億美元貨物，佔中國貿易量約一半。

【6、全球最重要指標：香港！】

講到全球局勢，最緊張的當然是香港，並會觸動全球神經！美國財經媒體彭博社經濟學家萬千本周撰文稱，一系列關鍵指標顯示，香港不斷升級的抗議活動，正對經濟造成打擊，第4季經濟進一步萎縮幾乎是板上釘釘，更重要的是，其追蹤的數據幾乎未顯示，明年經濟下行壓力會有所緩解。

他指出，企業和消費者受影響、訪港旅客暴跌，以及信心遭到的強烈打擊，正加劇全球經濟放緩給香港帶來的壓力。4大支柱產業：金融、旅遊、貿易和物流、專業和生產者服務，都面臨着巨大逆風。彭博社經濟研究最關注的7個高頻指標中，有4個繼續亮起「紅色信號」，即企業信心、貿易、零售，以及旅遊。

舉例來說，10月香港綜合採購經理指數(PMI)從9月的41.5，跌至歷史低點39.3，表明私營企業活動進一步收縮。

10月樓價按年下降2.6%，為連續第3個月下跌；房屋銷售按年連續第5個月下滑。

香港9月進出口總額按年下降8.9%，與8月跌幅相若。

商品貿易在香港經濟增長中所佔的比重約18%，而與中國內地的貿易額佔香港貿易總額的一半左右，最新數據顯示，雙邊貿易情況不佳。繼9月下降11.7%後，10月中國與香港的雙邊貿易額(進出口總額)按年大跌了15.7%。

9月零售額按年下降18.3%，為連續第3個月出現雙位數跌幅。

9月訪港旅客數按年下降34.2%，連續第2個月出現兩位數跌幅。訪港旅客帶動了香港旅遊業的發展，而旅遊業在香港經濟增長中所佔的比重達到4.5%

事實上，政府亦料今年經濟全年負增長1.3%，為2009年以來首次「見紅」，這樣看來，全球經濟明年上半年也難好過！

【7、全球最大鑊事情：港元現裂縫？】

隨着香港動盪升級，有多項指數顯示，港元出現「疲態」，更有分析認為，香港貨幣市場正逐漸出現裂縫。

港元3個月遠期外匯顯示，目前已攀升至1999年以來最高，主因是短期現金流失，再加上即期匯率疲弱，反映市場對港元資產的風險規避程度正在上升。

反映銀行間的香港銀行同業拆息也出現類似狀況，港元拆息(Hibor)與倫敦美元拆息(Libor)的差距正逐漸擴大，一度見0.46厘，創1999年以來最大差距，意味着香港的貸款成本正在增加。

值得留意的是，市場預期未來更悲！被投資者視為是「未來流動性指標」的一年期利率交換也升至今年最高；同時港元6個月隱含波動率也升至9月以來最高，表示市場的沽空需求正在上升。

上述太多金融名詞？簡言而之，就是市場對賭港元崩潰升溫！

【8、全球最大鑊事情：債務已高不可攀】

除了香港局勢，全球債務也令前景添憂！總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會(IIF)本周警告，全球債務在今年上半年已飆升至超過250萬億美元的歷史新高，主要由中國及美國帶動。

報告指出，今年上半年全球債務增加了7.5萬億美元，使總額高達250.9萬億美元，預計今年全年「埋單」將超過255萬億美元。其中，中國及美國佔據了新增債務的60%以上，新興市場的債務亦飆至71.4萬億美元的新紀錄，佔經濟總量達220%，遠超國際的140%「警戒線」。

報告又指，意大利及黎巴嫩的政府債務已達高水平；阿根廷、巴西、南非，以及希臘的債務增長迅速，令它們很難再透過財政政策刺激經濟，即政府再救市的能力大降。

事實上，另一全球機構國際貨幣基金組織(IMF)上月已警告，全球近40%、總值達19萬億美元的企業債位處主要經濟體，例如美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利，以及西班牙，一旦爆煲，全球經濟勢跟隨崩潰，後果不堪設想。

【9、全球最大鑊事情：印銀紙不再有效】

既然全球前景不樂觀，印銀紙救市有效嗎？答案是別再奢望複製2008年後的「人為泡沫」！

歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff本周警告，全球央行正不斷減息及印銀紙，是令到包括美國在內的環球經濟病得更重的原因！目前整體經濟看起來不似病重，只是因為他們只衡量支出，完全沒有提及高不可攀的債務。

他強調，債務是值得關注的，因為邏輯上，欠債最終是要還錢，即使是「債冚債」，也會有爆煲的一日，美國也是如此。雖然美國聯儲局可以透過無限印鈔來「債冚債」，但最終必然會引發通脹，「如果通脹升到4%或5%，而你得到的美元利息是0厘的話，就是災難！我認為通脹很快就會在全球爆發，美元會在某時點崩潰。」

他又說：「為何聯儲局要重啟量化寬鬆(QE)，就是因為美國政府出售的國債得不到足夠的私人需求支持。」(註：聯儲局由今年10月15日起至明年第2季，每月購買600億美元短債，Schiff視為QE)

那麼，結局會如何？他認為只有兩個：誠實地破產，或不誠實地破產。所謂「誠實地破產」，就是承認債主得不到其擁有債務的足夠還款；「不誠實地破產」，就是債仔不停地印銀紙來「債冚債」，最終會引發超級通脹。

他說：「重要的是，我們已確認破產了！因為我們根本不可能還清所有的債。結局是如果我們硬要再催谷經濟，就將會陷入嚴重的衰退，泡沫是不能永久持續，股市一定是大跌收場。」

【10、打工仔「過度透支」10大徵兆 你中咗幾多？】

最後分享一下香港人近月不但要應付生活忙碌，更要每日面對局勢緊張，會否認為自己已被「透支」到盡？以下有10大徵狀，不妨細心數數中咗幾多？如果有，你份工可能難撈到爆，必須認真考慮去留：

●健康出現問題

健康不只是講身體表面，內心也要計埋！如果積勞成疾，令你背痛、沮喪、心臟病、過胖，或者時不時出現小病，你就要睇睇份工是否仍適合你！中國人有云「病由心生」，癌症在中醫角度來看又叫「鬱積症」，千萬不要將抑鬱變成疾病！

●認知困難

有研究發現，壓力會令人的記憶力、決策能力、情感控制、集中力出現問題。當你發覺突然間犯下愚蠢錯誤、忘記重要事情、突然情緒失控、決策力變差，這就是被「Chur爆」迹象。

●人際關係轉差

壓力會影響一個人的生活，尤其是人際關係，就算你在工作上頂得住壓力，回到家也可能變了「另一個人」，反而使家庭生活不好過。當你發現經常會有無謂爭吵，就要小心。

●帶工作回家

工作歸工作，放工回家後就是私人時間，如果仍要工作，證明你已到了「工作狂」的階段，是個嚴重被「Chur爆」訊號。

●疲倦到想死

當你有一日覺得就算晚上瞓得好好，但早上連起身都有難度、一日到黑「咖啡或茶」不離身，又或者在工作時難以清醒，就要警覺已被「Chur爆」，生命無價，小心小心。

●負面情緒主導

當你有日突然變得憤世嫉俗，經常覺得全世界欠咗你，甚至覺得自己人工好低，上司全部庸碌無能，總之所有事物都甚為負面，就是被「Chur爆」了。

●滿足感下降

很多時推動努力工作的原動力是「滿足感」，一旦滿足感下跌，對你的工作必定有影響，也是你對現有工作壓力爆煲的重要訊號。

●突然洩氣了

當你有日已突然把工作變成「渡蜜月」，即係突然hea做，主動性盡失，根本就不是原本「陽光」的你，這就是被「Chur爆」特徵，猶如一個洩氣的氣球。

●表現不進反退

你要經常回顧自己的表現，例如1個月前是怎樣？6個月前呢？1年前呢？如果覺得自己的表現是不進反退，就要留心喇，份工或已把你「透支」，你要諗諗份工仲啱唔啱你做。

●自控能力轉弱

學美國佬名曲「The Greatest Love of All」話齋，人生最偉大的愛就是愛自己，當有日你發覺自己的自我控制能力變差，甚至向平日覺得邪惡的「誘惑」低頭，例如食煙、酗酒、蒲吧等，這就要小心了。

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好喇，上述徵兆，你如果中咗大部分，或10樣徵兆都中晒，除咗辭工外，就只有一個辦法解決問題，就是一定要做到「公還公，私還私」，放工、放假堅決唔好諗工作！

記住，唔好同自己講做唔到，你唔想辭工，一旦被份工「Chur爆」，工作效率大跌，最終可能都係「被」辭工，咁不如預早做好「防爆措施」。

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