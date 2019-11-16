美股又新高！瑞銀告誡：別讓消息影響你的交易決策

中美貿易談判有起色，刺激市場情緒轉趨樂觀，美國股市續創新高。面對市場消息不斷，早已部署入市的投資者應否現在「食胡」？投行瑞銀給了一些建議。

外媒報道，瑞銀高級投資組合經理Sherry Paul早前發表報告，告誡投資者不要被媒體新聞及消息所困擾。她認為投資者可從政策角度考慮，「但要對數據進行投資。 」

Paul指出，推動股市走勢的因素和政策驅動因素兩者是有區別的。投資者可能會考慮到稅制改革或聯邦利率變化等政策因素，因為擔心這些即將發生的事情而導致股價產生分歧以及投資者產生焦慮。投資者通常可能「在錯誤的時間平倉套現」，然後對於何時重返市場則不知所措。

她建議繼續投資美股市場，原因如下：公司盈利正數；公司現金流充沛；美國失業率處於50年來的低點；工資持續上漲；以及消費狀況良好等。

她強調，美股市盈率為17倍，相比2001年和2002年互聯網泡沫的最高峰時的市盈率為27.2倍要低很多。

在行業方面，Paul建議買入固定消費品和非必需消費品類別的股票，後者對經濟周期更為敏感，因為這些公司生產的商品對生活而言並非必需。

她又說：「如果你正在尋找過去一年被低估的市場領域，並且會帶來意外的收益，那麼請看一下健康醫療領域。」

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