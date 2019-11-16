瑞信：風險資產升勢顯著　料延續到明年

外媒報道，瑞信首席全球策略師Walter Edelmann表示，投資者對風險資產的興趣增加，已推動股市創下歷史新高，認為本輪升勢「非同尋常」，相信有望延續到明年。

Edelmann指出，短期來看，市場情緒已見顯著改善，未來6個月樂觀情緒可能更加高漲。他稱，雖然目前開始股票回報率可能有限，但升勢可能進一步延續。

瑞信建議繼續持有美國股票以及研究新興市場的硬通脹債券。關鍵原因是全球央行的貨幣寬鬆政策將支持宏觀經濟增長和製造業復甦，從而刺激投資者信心的進一步改善。

除了瑞信之外，美銀最新調查亦顯示，投資者之所以蜂擁而至買入股票，是因為擔心經濟增長預期改善後會錯過這一輪升浪。

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