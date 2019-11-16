新股專輯：局勢動盪 阿里巴巴傳取消投資者午餐會
2019年11月16日 15:15
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阿里巴巴總部 (Getty Images圖片)
香港今年最大型新股阿里巴巴(09988)周五(15日)正式招股，財經媒體彭博引述知情人士指，由於香港反修例風波引發的示威活動愈演愈烈，阿里巴巴已取消在港的投資者午餐會計劃。
該人士稱，阿里巴巴管理層出於對物流和安全的考慮，決定改為透視像電話舉行這次的香港IPO投資者會議。
報道指，在港公開發售的新股，一般會在簿記建檔(BookBuilding)啟動當日，與機構投資者進行午餐會議。
阿里巴巴是次IPO將發售5億股，其中2.5%即1,250萬股在港公開發售，每股定價不高於188港元，下周三(20日)定價；每手100股，入場費18,989.45元，預計本月26日在主板掛牌。
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