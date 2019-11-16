新股專輯：局勢動盪　阿里巴巴傳取消投資者午餐會

該人士稱，阿里巴巴管理層出於對物流和安全的考慮，決定改為透視像電話舉行這次的香港IPO投資者會議。

報道指，在港公開發售的新股，一般會在簿記建檔(BookBuilding)啟動當日，與機構投資者進行午餐會議。

阿里巴巴是次IPO將發售5億股，其中2.5%即1,250萬股在港公開發售，每股定價不高於188港元，下周三(20日)定價；每手100股，入場費18,989.45元，預計本月26日在主板掛牌。

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