分析看好5G版iPhone橫掃市場　明年奪40%份額

雖然在蘋果公司(Apple Inc.)在「5G元年」的2019年，步伐明顯比競爭對手慢，至今仍未有5G版iPhone的雛型，不過市場分析卻深信該公司會後來居上，並拿下5G手機市場半壁江山。

外媒報道，分析機構Strategy Analytics的報告預計，2020年首兩季5G手機市場，會由三星(Samsung)及華為瓜分大部分佔有率，分佔40%及接近30%；但隨着Apple發表5G版iPhone，情況會有變化，Apple將會出現後發先至之勢，並於明年底拿下40%的市佔，屆時三星的市佔會滑落至10%左右，而華為則約20%。蘋果的市佔將比兩大手機製造商的市佔總和還要多。

分析指，市場看好的主要原因是預計在明年秋季發布的5G版iPhone，因較競爭對手遲推出，包含的技術亦相對較早期產品先進，而且亦可因應對手產品的市場評價而作出調整。

市場早前預計，明年將有多達6款的5G版iPhone面世，而被稱為「地上最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤，亦在其報告中預測，5G版iPhone將於明年第三季登場。

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