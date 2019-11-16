貿戰影響浮現　美逾30州份對華出口現雙位數降幅

儘管多項數據都顯示美國經濟依然強勁，但貿易戰對當地出口仍帶來沉重打擊，影響亦非單單在農業方面。財經媒體彭博引述美國商務部數據指，今年首三季，美國有30多個州份對華商品出口都出現雙位數的降幅。其中，以石油及天然氣產品作對華最大出口類別的德薩斯州，今年首三季對華出口額下降39%。美國汽車出口第三大州份的亞拉巴馬州，首三季對華出口總額暴跌49%；而佛羅里達州同期內亦降40%。

綜觀而言，首三季美國整體對中國的貨品出口下降15%，至只有788億美元。

美國外交關係委員會的國際經濟高級研究員Brad Setser指，美國對華出口何時能夠恢復，將取決於貿易談判的具體進展，他又不諱言，某些貨品的出口，將永遠無法回復至貿易戰前的水平。

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