陳鳳珠　內地汽車需求或有望逐步回升

中美貿易前景再添陰霾，恒指出現顯著下行壓力，並已失守50天線26600點水平。市傳內地拒絶承諾購買美國農產品的總額，而美國或於監管知識產權或停止技術轉移方面作出讓步，因此要留意雙方的首階段協議內容。另外，內地的10月份經濟數據普遍表現疲弱，市場預期內地或會繼續實施相對寬鬆的貨幣政策及加大力度推出扶持措施，故觀望氣氛濃厚。而阿里巴巴今日開始招股，估計會抽走市場的部分資金，料大市回升動力或欠奉。

中汽協公布的10月汽車銷量按年下跌4%至228.4萬輛，降幅較上月收窄1.2個百分點，而首10個月的汽車銷量按年下降9.7%至2065.2萬輛，跌幅亦較首9個月收窄0.6個百分點。另外，10月份乘用車銷量按年減少5.8%至193萬輛，其中新能源汽車按年減少45.6%至7.5萬輛。

內地的汽車銷量跌幅已逐步收窄，雖然受到汽車需求疲弱以及新能源汽車補貼下降等因素影響，導致汽車銷情維持下跌，但估計進入汽車銷售旺季，整體汽車需求或會逐步復甦，未來汽車銷量的跌幅將會進一步收窄。而國六標準實施後，加上部分品牌汽車踏入換車潮，預期汽車市場或會轉趨穩定。

國統局公布的10月社會消費品零售總額按年增長7.2%至3.8萬億元人民幣，扣除汽車的消費品零售總額同比增長8.3%至3.5萬億元人民幣；而首10個月的社會消費品零售總額按年上升8.1%至33.5萬億元人民幣，除汽車以外的消費品零售總額則同比增加9%至30.3萬億元人民幣，亦反映汽車消費仍然相對疲弱。

另外，內房出現「金九銀十」的旺季後，深圳市調整普通商品住房標準，將容積率於1.0以上而房屋建築面積於144平方米以下的房子定為普通住宅，持有滿兩年的交易將毋須繳納買賣差額5%的增值稅。預期會帶動二手房的交易，同時亦顯示內房「因城施策」，一方面支持剛性住房需求，另一方面落實政府減稅降費政策。相信內地房價走勢平穩，並繼續堅持「房子是用來住的」的原則。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者爲證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

－－－－－－