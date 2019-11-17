陳樂怡　手機設備股值得調整後部署

中美貿談再度出現波折，除早前有消息指特朗普否認同意取消中國關稅外，亦有消息指中美首階段談判在多個領域遇到阻滯，為貿談帶來較大變數。事實上，港股近期反彈，主要炒作中美關係緩和的消息，欠缺企業及經濟前景支持。若中美關係再趨緊張，將令投資氣氛逆轉。

另外，阿里巴巴將於本月內掛牌，集資規模或超過一千億港元，不過以目前本港的銀行體系結餘約543億元計，除有機會令資金分流外，亦造成一定短線流動性壓力，或限制港股表現。

根據IDC數據，於今年第3季，內地智能手機出貨量按年跌3.6%至9,890萬部，不過跌幅較上半年有所收窄。而隨着內地正式啟動5G商用，加上主要電訊商的月費計劃具吸引力，有望帶動4G更換至5G的換機潮。

事實上，內地目前共有50個城市入選5G首批開通商用城市名單，加上中國於2020年底將有多部中端手機推出，有望帶動業內需求。此外，根據市場數據，於2022年及2024年全球5G手機出貨量有望破15億及16億部，手機及相關設備股值得於調整部署。

港股方面，近日本港警民衝突再度升溫，在政局不穩下，將利淡資金流向。技術上，恒指失守多條移動平均線，同時MACD及RSI亦轉弱，技術走勢轉差。另外，恒指波幅指數亦升至近期高位，顯示避險情緒亦有所升溫。

由於近期中美貿談出現變數，市場已失近期的主要炒作藉口，加上目前本港政局仍未出現改善迹象，亦打擊投資者信心，料港股下行壓力仍較大，或需下試10月時的低位約25,500點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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