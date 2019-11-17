葉尚志　騰訊可趁低吸納

港股在本周出現掉頭急挫，恒指跌回到27,000點以下，累跌超過1,300點。中美貿易談判出現新變數，本地局勢亦有所緊張惡化，都是對港股再次構成壓力的消息因素。目前，港股仍處跌勢，短線交易的風險是增加了，建議在現時操作上，以配置的角度來出發會比較合適，而對於股價已跌回到具有安全邊際的優質股，可以優先關注跟進。

騰訊第三季純利有203.82億元人民幣(下同)，按年下跌13%，主要是受到投資減值以及廣告收入下跌的影響，但是網絡遊戲以及智能手機遊戲，期內收入分別錄得有286億元和243億元，按年增長有11%和25%。騰訊的遊戲業務表現良好，最新的消息包括有計劃與任天堂展開更多合作，為美國市場開發電子遊戲，而剛推出的射擊遊戲《Call of duty》，即登上10月全球遊戲下載榜首位。在遊戲這塊核心業務表現保持良好下，相信是可以給到騰訊有一個底，也就是說，可以有一個安全邊際，如果以配置的角度來看，建議可於現水平趁低吸納，止蝕位可以放在295港元，目標看405元。

第一上海首席策略師葉尚志

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