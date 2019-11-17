鄭勤龍　不宜對阿里巴巴抱過高期望

從卦象顯示，阿里巴巴正處於《山雷頤》之中，在易經中「頤」卦帶有頤養天年的意思，因此或可預示阿里巴巴在港上市後的動力並不高，因此投資者不宜對其表現抱有過高的期望。

「頤」卦是由「山」和「雷」所代表而成，在古人眼中，「山」代表着靜態的阻礙物，因此在投資市場可引伸為阻力，而「雷」則代表着震動，在投資市場可引伸為破壞力。

《序卦傳》曰：「不養則不可動，故受之以大過」。「大過」是指過大的動作或會引發顛倒的情況。靜態的「山」即使穩如泰山，亦怕會遇上過度的震動而引發山崩和地裂。

不過據報道指，阿里巴巴集資所得的資金或可能用作於人工智能(AI)計劃、收購食物外送以及旅遊公司等項目之上，皆脗合了「頤」卦頤養天年的卦意，因此為吉應。

綜合而言，阿里巴巴上市後或會受到市場的氣氛而受壓，但由於在內地資本的管制下，內地投資者難以在美國購買股票，因此阿里巴巴在港上市或能受惠於港股通的制度從而獲得內地投資者的支持，所以在中線來說還是值得趁低吸納的。

玄學金融家鄭勤龍

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