鄺紫珊　增持美元投資等級債券

政治事件讓全球股市又再度陷入震盪，尤其是中美貿易爭議問題屬於結構性問題，需要長時間解決，建議投資者以均衡策略投資，較看好風險性資產包括美股、亞股、科技股、高收益債及投資級別債。

中美雙方若達成初步協議，相信可有助擺脫當前的僵局。事實上，當前僵局會影響企業及消費者的信心，尤其是企業的投資與支出，故建議以均衡配置，即以高風險及高回報的風險性資產，再配以風險低及穩健型資產作資產配置，以面對經濟下行及市場的高波動風險。以股票的核心配置，可考慮資質相對較佳的美股、新興亞股、科技股，及估值相對較低的歐股為主。

另外，因市場流動性充足，可有助於支持信用債表現，可考慮「BB」或「B」級高收益債，或存續期間較短的短高收益債；投資者需注意若經濟增長動力放緩，而製造業的PMI指數由高點下滑時，短高收益債及較高信貸評級的高收益債可望相對領先，甚至抗跌，波動度也較低；而屬於優先擔保的高收益債亦可有效減低違約風險，以減低投資者的風險，在現今全球低利率的形勢下，其孳息率約5.5%，甚具吸引力，也可望提供穩健的投資回報。

較早前，債券市場因為市場樂觀情緒再起，相對避險的需求減大，加上美國聯儲局暗示今年再減息的機會不高，讓12月減息機率大幅下滑。目前美國十年期國債孳息率已顯示修正至相對吸引水平，建議可趁低增持債券，尤其是較優質及收益率不錯的美元投資等級債。

國際金融財務策劃師學會鄺紫珊

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