香港置業：首10個月非住宅物業成交註冊大跌四成半
2019年11月17日 11:17
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
香港置業行政總裁李志成引土地註冊處資料指，今年首10個月各類非住宅物業錄9,389宗成交註冊，較去年同期的17,203宗減少約45.4%；涉及成交註冊金額約1,130.40億元，較去年同期約1,411.70億元減少約19.9%。
按類別而言，工廈物業在今年首10個月錄2,331宗註冊，較去年同期的5,219宗減少約55.3%；涉及註冊金額約245.09億元，較去年同期約359.31億元減少約31.8%。
在商廈市場，今年首10個月錄870宗註冊，較去年同期的1,456宗減少約40.2%；涉及註冊金額約304.41億元，較去年同期約483.49億元下跌約37.0%。
至於舖位方面，今年首10個月錄972宗註冊，較去年同期的1,517宗減少約35.9%；涉及註冊金額約382.73億元，較去年同期約334.95億元則增加約14.3%。註冊「量跌額升」，主要因今年期內錄得領展(00823)一籃子商場註冊成交，涉及註冊金額逾120億元。
而純車位及其它類別今年首10個月錄5,216宗註冊，較去年同期的9,011宗減少約42.1%；涉及註冊金額約198.17億元，較去年同期約233.94億元減少約15.3%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。