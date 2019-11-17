潘梓生　油價難以突破58美元

踏入11月，油價持續於每桶56至58美元之間窄幅波動，欠缺方向。市場同樣欠缺消息帶動油價走向，中美貿易談判欠缺更多新消息，聯儲局也未有預料何時再有利率變化，因此油價反彈過後，並沒有太大的趨勢再出現。在欠缺市場重大消息出台前，油價向上突破的誘因不大。

油價在9月中曾因沙特阿拉伯油田受襲已飆升，在價格飆升前油價明顯受阻於58美元，現時原油供應已回復正常，因此油價將難以突破該明顯阻力。另外，近兩週的美國能源訊息署公布的原油庫存，增幅均遠超市場預期，因此原油供應仍然十分充裕，油價要向上突破的難度甚高。

不過，技術上油價同樣受10月初至今延伸的上升軌之前，現時支持位置已上移至55.5美元，在美股持續創新高，即風險偏好利好的時期，油價也難以出現較明顯的下跌。油價短期內將繼續於56至58美元之間波動，相信有利投資者將區間內進行低買高賣操作。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

－－－－－－