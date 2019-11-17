郭家耀　金山軟件分拆雲業務可提高估值

辦公軟件及服務以及其他業務收入亦增長近50%至3.8億元，增長動力主要來自WPS Office個人版增值服務收益的強勁增長。金山通過持續為用戶提供更多實用的會員功能及高品質的資源，用戶活躍度及付費用戶數持續提升。

網絡遊戲收入則下跌2.2%至6.6億元，每月平均付費帳戶較去年同期減少41%至202.1萬，每日平均最高同步用戶人數亦少22%至57.2萬。收益按年下降主要反映現有遊戲的收益下降，部分被今年新推出手遊的收益貢獻所抵銷，旗艦遊戲《劍網3》端游的內容更新，帶來玩家體驗優化，今年6月上線的《劍網3》手遊的收益貢獻亦增加。

董事長雷軍表示，旗艦端遊《劍網3》以及手遊《劍俠情緣1》受到廣大玩家的關注，收益按季增長令人滿意，而雲服務業務實現快速增長，並正式發布了一系列金融雲解決方案，以持續拓寬金融行業客戶。在創新與數位化轉型的趨勢下，公司將在行業中保持競爭優勢，預期在雲服務業務及辦公軟件及服務業務的驅動下，整體業務將保持強勁增長。金山軟件亦公布正考慮分拆金山雲獨立上市。若分拆成功，將有助體現業務價值，提升金山的估值。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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