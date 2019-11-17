死硬派大淡友：別被美股創新高蒙蔽　絕非大牛市

美國道指上周五(15日)歷史性地衝上28,000點大關，是2019年第11次創下新紀錄，並自7月11日以來，由27,000點升至28,000點關口，歷時僅需90個交易日。

不過，著名「死硬派大淡友」、獨創「投資氣候」理論，並由大學經濟學教授成功轉型做基金經理的John Hussman在上周五創新高後再次警告，股市在今次升市周期結束後，「很可能」要狂瀉50至65%。他警告，傳統智慧已表明，目前投資者是陷入「非理性亢奮」，往往是撞板告終。

他說：「投資者不要想得太複雜，投資的主要理念並非十分艱深，市場的高風險特徵是與極端行為和市場分化一樣，並出現過度擴張，而目前正正如此，估值已去到極端！根據我們的研究，股市前景已變得負面及分化。」

根據其研究，目前美國股市的被高估程度相當於1929年，如果往績正確，標指未來10至12年的總回報很可能是「負數」，而且整個下跌周期的跌幅可能高達50至65%。

他又警告，雖然美股上周五再創新高，但自11月8日以來，在紐交所買賣的500隻標指成分股當中，僅3.5%股份與指數一同破頂，與此同時，竟有超過40%股份低於200天線(在美股被視為「牛熊線」)。

因此，Hussman呼籲投資者別被美股創新高所蒙蔽，股市真實狀況並不如眼見的那麼強，有十分大比例的股份是處於200天線以下。

儘管Hussman是長期淡友，之前數年睇冧市一直失準，但投資者亦不容忽視其測市往績，因一旦冧市，他的預測跌幅往往準確，意味股市確實有機會暴瀉60%或以上。舉例來說，在2000年3月，他預測科技股將暴挫83%，結果2000至2002年，科技股確實累瀉了83%左右；2007年4月，他估計標指要狂跌40%，結果在2007至2009年，標指累挫55%。

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