曜熊理財　香港形勢只能作最壞打算…

中美貿易協定若不包括減免加徵的關稅，基本上是沒法達成。目前由於美國向進口中國商品加徵關稅，令產業鏈離開中國，拖累中國經濟下行，看來短期此情此景難以改變，加上香港本身內部出現問題，香港基金明年走勢仍會跑輸其他市場。

中美外貿摩擦不斷，中美之間在貨幣政策、財政政策和匯率政策等方面的問題，短期內難以解決。反觀，印度、台灣及東南亞國家受益，資金逐漸流出中港地區是正常現象。

美元指數出現10%左右較明顯的回落，中外利差維持在高位吸引國際資本流入，改善外匯市場供求狀況。預計2020年人民幣對美元匯率的波動區間為6.9至7.2，但人民幣匯率仍弱，高人民幣不利中國出口，在「7」以外的可能性更大。

由於中美外貿摩擦的負面衝擊，中美雙方進一步加徵關稅的可能性仍在。2019年7、8月工業生產下跌，明年前景並不樂觀，長遠部分中國生產線有可能給其他國家取代。

香港目前的形勢，只能作最差的準備。預計以悲劇收場，香港警方不能單方解決問題，未見香港政府有任何有效的止暴制亂措施，估計事件要拖一段長時間，香港金融中心地位有可能進一步萎縮，給其他地方取而代之，作為投資者宜對相關風險有所防備。

曜熊理財策略理財顧問 馬煒喬

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