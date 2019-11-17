財政司：10月零售跌幅料創紀錄　失業率勢飆

財政司司長陳茂波以題為《拒絕「攬炒」》發表網誌，指出統計處日前公布最新修訂的本地生產總值數字，確認香港第3季經濟按年收縮2.9%，是10年以來首次錄得按年跌幅，亦是過去6個季度中，下跌速度最快的一季。粗略估算，在第3季經濟2.9%的負增長中，超過2個百分點的跌幅是源於零售、餐飲及酒店等行業。

令人擔心的是，踏入第4季，示威活動愈趨暴力和頻繁，大大影響旅客來港意欲、重創本地消費需求，嚴重打擊經濟及投資氣氛。數據顯示，10月和11月首10日訪港旅客人次跌幅仍超過四成。零售業銷貨量在第3季按年大幅下跌19.5%，雖然10月份數字仍未備妥，但根據業界觀察，零售表現比之前更差，可能會是有紀錄以來最大的銷貨量跌幅。餐飲業的經營情況亦更趨嚴峻。

經濟壓力持續增大影響到勞工市場。與消費及旅遊相關行業的失業率顯著升至5%，未來情況並不樂觀。即使整體就業市場情況大致持平，第3季失業率僅微升至2.9%，但失業率屬於滯後數字，若整體經濟特別是私人消費開支持續顯著轉弱，有可能促使失業率短時間內飆升。

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