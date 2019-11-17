【星期一．炒啲乜】巨型新股登場能挽港股頹勢？
2019年11月17日 14:30
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展望本周，市場焦點除了在於中美貿易談判進展外，當然少不得巨型新股--阿里巴巴(09988)招股活動，以及香港局勢在區議會選舉前會否持續升級。恒生指數上周已結束連續兩周升勢，單周唔見1,324點，本周若持續跌勢，或須回試25,600點水平。
個股方面，本周藍籌股石藥集團(01093)將公布季績，且看經營數據表現，能否延續股價升勢。此外，上周公布業績遜預期的股王騰訊控股(00700)，股價將如何走？大家不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好備戰準備。
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2、【陳樂怡 手機設備股值得調整後部署】
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