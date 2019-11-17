不認不認還需認！美銀：聯儲其實已重啟QE

外國傳媒報道，美國聯儲局今年以來進行了3次減息行動，並於10月15日起至明年第2季，每月購買600億美元短債，但一直強調並非量化寬鬆(QE)，只是「加息周期中的調整」。不過，美銀近日表示，從今年9月中旬開始，聯儲局就開啟了隔夜逆回購(可簡單理解為向銀行體系「放水」)操作，是2001年以來的第一次大規模救市行動。

正因聯儲局向市場投入大量資金，壓低回購利率，緩解了美元荒，被美銀視為QE。美銀報告指，聯儲局通過增加槓桿，使金融環境變得寬鬆，也支撐了資產價格！

該行解釋，當局購買國庫券(即短債、主要是1年或更短時間內到期)能支持長期債券價格。由於當局要買國庫券，賣方要麼是貨幣市場基金的「大戶」投資者，要麼是並不持有國庫券、但可以在拍賣中買入它們的一級市場交易商。

在這種情況下，資產負債表擴張的銀行，必然需要持有更多高質量的流動資產，並且把新到手的現金放入長期債券中。由於需求增加，在債券價格被提振的情況下，其他投資者就不得不選擇更有風險的資產，例如股票。

由於聯儲局不是將資金直接給予槓桿投資者，故部分銀行持有的現金，就會進入逆回購市場，借給那些長期債券的潛在買家。該行指出，在目前市場流動性極低下，上述行動的影響將是巨大的。也就是說，聯儲局的逆回購就是推動寬鬆金融狀況、支持資產價格，其實就是QE。

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