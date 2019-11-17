陳健豪　美匯指數阻力位在98.65

美匯指數於11月1日起於97.1形成雙底回升，上周一度反彈至最高98.4，短線仍未見有獲利平倉盤出現，走勢似要測試多一次高位，阻力目前在98.65水平，支持則在97.1水平。

市場上仍繼續炒作中國及美國很快能簽署協議，美國三大股票指數已先後創出歷史新高，而在美國聯儲局暗示暫停減息的背景下，投資者失去對買入美債避險的熱情，美國10年期債息過去一星期持續上升至執筆時的1.945%，反映資金由債轉股，而有數據就反映過去一周有75億美元流入股市，乃近9個月以來最大單周資金流入，亦支持上述觀點。

基本面方面，除貿易相關消息外，美國聯儲局最近一次利率決議進行了今年第三次減息後，除非經濟發生重大轉變，已明確表示今年不會再度減息，加上近日公布10月份ISM非製造業PMI比預期為佳，這都是對美元而言是明顯的支撐因素。

炒作中美貿易關係改善已超過一個月，上周末段開始出現反覆的情況，上周四突然傳出美國總統特朗普兩度向記者表示未同意撤銷對中國的關稅，繼續維持他一貫強勢、霸道及流氓的作風，令市場對中美關係不敢跟車太貼以免炒車，而正正是上周四美元兌人民幣一度跌至6.95水平才見底回升，也反映特朗普的言論令一眾人民幣好友決定獲利離場。

美元兌人民幣過去一直是衡量中美貿易關係的溫度計，自進入第四季後關係就大幅改善，美元兌人民幣亦持續在7.17水平一直急跌至上周四的6.95。

事實上，中國經濟都沒有支持人民幣上升的理據，其中生產物價指數數(PPI)持續下跌，就反映中國製造業疲軟，而中國國內生產總值GDP在險守6%下，都反映人民幣上升不利中國經濟。另一方面，中國的豬肉價格則持續升溫，令人民銀行繼續減息的難度大大提升。

因此，筆者認為，8月以來央行累計3次減息後將跟隨美國聯儲局或澳洲央行一樣，暫時將維持貨幣政策不變機會較高。而美元兌人民幣在升穿7算前，曾在去年10月及今年6月多次於6.95至6.98阻力無功而還，在支持變阻力的前提下，今次亦於6.95見底回升。執筆時美元兌人民幣已回升至7.01水平，今年餘下時間人民幣急跌亦欠缺誘因，預期阻力區將在7.06至7.10之間，換言之，美元兌人民幣的交易區間以6.95至7.10為主。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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