估值達13萬億！沙特阿美披露招股詳情　12月5日定價

外國傳媒報道，沙特國家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)周日(17日)公布，上市估值介乎1.6萬億至1.71萬億美元(約12.48萬億至13.33萬億港元)，低於早前的2萬億美元目標。

該公司表示，正尋求出售大約1.5%股權，其中0.5%給予散戶投資者，預計集資最多256億美元(約1,996億港元)，為全球最大型新股集資。

據悉，該股招股價介乎30至32里亞爾(約62至66港元)，11月17至28日接受公眾認講，俗稱「大戶」的機構投資者認購日期則為11月17日至12月4日，招股結果及定價將於12月5日公布，即當日就會知道最終估值，並於12月12日退回投資者「入飛」而未中標的款項。

資料顯示，該公司今年首9個月淨利潤682億美元，低於去年同期的831億美元，收入亦由去年同期的2,330億美元，降至2,170億美元。

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