美股破頂好過癮？分析警告：美方僅「人肉錄音機」式托市
2019年11月17日 15:49
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美股上周五(15日)又創新高，主因是白宮經濟顧問庫德洛表示，中美「接近」達成首階段貿易協議。其實，近這兩年，每當有白宮官員發表類似說法，股市都會隨之上揚，當中尤其以庫德洛為甚！不過，直至目前為止，中美仍沒有正式達成協議。以下是相關「語錄」：
●今年2月28日，庫德洛指中美出現「令人興奮」的進展
●今年4月3日，庫德洛指進展勢頭良好，由於中美恢復談判，令協議「更接近」達成
●今年10月4日，庫德洛預計將會有「正面驚喜」
●今年10月11日，庫德洛表示，中美已達致重大進展
●今年10月17日，庫德洛稱，有「很大動力」去完成貿易協議
●今年10月18日，庫德洛期望中美能在11月中旬簽協議
●今年10月21日，輪到總統特朗普表示，中美貿易協議進展「非常良好」
●今年11月8日，特朗普稱，中美接近達成協議
●今年11月14日，庫德洛稱，中美「接近」達成協議
美股著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley警告，他們不斷「人肉錄音機」式地表示，「很快、很快達成協議」，但一星期過去、兩星期過去、三星期過去...這就等於今年4月時的畫面，真令人質疑今次股市升浪的持續能力。
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