本周重要數據一覽！香港有失業率及通脹
2019年11月17日 16:31
東網電視更多新聞短片
本周重大經濟數據欠奉，市場將繼續關注香港社會局勢及中美貿易談判進展。以下為香港時間：
【11月18日星期一】
16：30香港公布10月失業率，預期由2.9%升至3%
【11月19日星期二】
21：30美國公布10月新屋動工、建築許可
22：00美國聯儲局「第3號人物」、紐約聯儲銀行行長威廉斯發表講話
【11月20日星期三】
23：30美國公布每周原油庫存
【11月21日星期四】
03：00美國聯儲局公布10月議息會議紀錄
16：30香港公布10月通脹，預期按年升3.2%
21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數
23：30美國公布10月經濟領先指標、10月房屋銷售
【11月22日星期五】
07：30日本公布10月通脹
15：00德國公布第3季經濟增長終值
16：00歐洲央行新任行長拉加德發表講話
22：45美國公布11月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值
23：00美國公布11月消費者信心指數終值
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。