美股破頂欠基本理據 「資金市」遲早玩完
2019年11月17日 16:59
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外國傳媒報道，雖然美股屢創新高，但今次不是因經濟好！目前有更多證據顯示，美國經濟增長加速放緩，信號來自工業生產及零售。由於製造業佔美國經濟增長比重約11%，零售則佔70%左右，故相關數據有預示能力。
製造業方面，受出口需求減弱、低油價，以及波音737客機事件持續帶來負面影響，使10月製造業界削減產量，幅度創17個月以來最大。
零售方面，雖然10月有反彈，但若仔細地看，消費者的開支已不及今年較早前。Bank of the West首席經濟學家Scott Anderson表示，大多數消費者加大必需品開支，例如汽油、食品，以及汽車；一些不太緊急的開支，例如衣服、家具、運動相關，以及電子產品等，消費明顯轉弱。
那麼，為何股市仍創新高？分析普遍相信是因聯儲局減息，令投資者對經濟短期內陷入衰退的預期降溫，加上借貸成本更低，促使資金由債券轉投股票。不過，資金市始終脫離了基本因素，股市「爆煲」恐是時間問題。
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