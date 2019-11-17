致富智庫：感到自己被Chur爆？必做這6件事

面對目前社會狀況，加上打工仔「飯碗」愈來愈難保，「你有壓力，我有壓力...」咁點解決？以下有6個辦法，不妨參考一下：

【1、絕緣】

社會動盪不斷升級，或許已忘記了「絕緣體」呢個名詞！緊記，一定要懂得「絕緣」，千萬不能1周7日24小時無間斷地只有工作、睡眠、睇片...當然，現今社會難撈，周末放假要完全不理工作或不可行，但一定要實施在特定時間內不理會電郵、WhatsApp、網上片段等，目光只陪家人。初時可能好難，但一定要持之以恒才能見效。

【2、留意身體】

面對目前狀況，更特別要留意自己是否經常感到頭痛、胃痛、頸痛。很多時候，身體上任何痛楚都是壓力及緊張所造成，絕不能輕視。請緊記，身體會提醒你是否已被工作及社會「透支」。中醫有云：「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎。」莫名的痛楚往往正是大病的先兆。命仔要緊，工作次之！

【3、定時放鬆】

這有別於第一點「絕緣」，請每日工作期間最少要抽出15至30分鐘「放鬆一下」；食吓朱古力，飲少啲咖啡，鬆弛神經，做一些你覺得可以減壓的事。不要輕看這十幾分鐘，緊記「健康才是財富的火車頭」。

【4、勿吃安眠藥】

不要以為食安眠藥可解決睡眠問題，這與酗酒差不多，長期倚靠藥物並不是睡眠，更會損害記憶力，形成惡性循環，加速衰老。你一定要令大腦自然地作息，不要連大腦也被份工或社會情況「chur爆」。

【5、懂分配時間】

有時候並唔係份工或社會本身「Chur爆」你，而係你自己安排不當，搞到成日好似得個「忙」字，之後就不斷呻「窮忙」。嘗試安靜下來，想想是否有更好的辦法，或找前輩、朋友、親人等，總之一些你信任的人傾傾，利用別人的經驗來解決問題，不要自己「鑽牛角尖」。

【6、搵「加油站」】

緊記每個人也有壓力，不是只有你才要面對，不要浪費你的親情、人脈，找一個朋友圏，形成「心靈加油站」，得閒聚會高談闊論，甚至一齊去吓旅行，盡情把煩惱丟掉。緊記金錢身外物，親情及情誼才是無價。

【總結】

上述的6項，或許你一邊睇，就一邊鬧呢6個辦法只是「阿媽係女人」，明白你「很躁」，這很大機會已證明份工或社會狀況已「chur爆」了你，緊記你一定要先選擇健康！

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