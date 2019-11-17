交通受阻！十大屋苑周末僅7成交　低位徘徊

十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周多3宗，但仍屬個位數交投量，繼續於低位徘徊。本周末半數屋苑零成交，港島區及新界區各錄1宗交投，其餘交投來自九龍區。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日各區交通不順，影響跨區睇樓活動，幸好市場剛性需求大，購買力仍在，同區用家遇上合價心水戶仍會入市，加上市區近日未有大型新盤開售，客源留守市區二手屋苑，相反，新界新盤吸引力大，令新界二手交投受壓。

港島區方面，中原盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，為23A座中層D室，實用面積590方呎，三房套房間隔，座向東北方，剛以895萬港元沽出，平均實用呎價15,169元。據了解，原業主於1999年以305萬元購入，帳面獲利590萬元，單位20年間升值逾1.9倍。

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